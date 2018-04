Mais de 1 mil detentos escapam de prisão na Líbia

Um oficial de segurança do governo em Benghazi, Mohammed Hejazi, disse que a fuga ocorreu na prisão Koyfiya, no mesmo momento em que manifestantes invadiam escritórios de partidos islâmicos aliados nas principais cidades da Líbia.

A princípio não está claro se a fuga em massa faz parte dos protestos, ou mesmo se os detentos receberam ajuda externa.

Um oficial de segurança da prisão confirmou a fuga de presos e disse que a maioria deles estava sendo mantida sob acusações graves. Ele falou em condição de anonimato, porque não estava autorizado a falar com jornalistas.

A segurança em Benghazi está entre as mais precária de todo o período pós-revolução na Líbia. No ano passado, o embaixador dos EUA e outros três norte-americanos foram mortos em um ataque na região. Fonte: Associated Press.