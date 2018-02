Mais de 1 mil iraquianos morrem por violência em maio

A contagem de vítimas no Iraque tem sido objeto de debate. As informações da ONU são consideravelmente maiores do que as relatadas por agências de notícias do país. A Associated Press contou pelo menos 578 iraquianos mortos em maio, com base em relatos de autoridades iraquianas.

A ONU diz que seus totais são baseados em investigação direta e em contas de fontes externas críveis. As informações são da Associated Press.