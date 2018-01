Mais de 1 milhão retirados do caminho de furacão Mais de um milhão de pessoas ameaçadas pelo furacão Frances foram orientadas a deixar suas casas nesta quinta-feira. Os moradores da área que deverá ser atingida pela tempestade correm para cobrir portas e janelas com tábuas e estocar água potável enquanto ainda há tempo. O Frances poderá ser o fenômeno climático Amis violento a passar pela Flórida em uma década. O alerta de furacão atinge muito da costa leste do Estado. É provável que ventos de pelo menos 110 km/h cheguem já na manhã de sexta-feira, três semanas após a passagem do furacão Charley, que devastou a costa oeste da península com ventos de 220 km/h e causou 27 mortes. Com ventos da mesma velocidade, Frances se enquadra na mesma categoria de Charley e é duas vezes maior, com ventos forte se estendendo a até 120 km de seu centro, disse Stephen Baig, um meteorologista do Centro Nacional de Furacões.