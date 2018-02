Mais de 100 combatentes sírios são mortos em ataque por soldados americanos

WASHINGTON - Mais de 100 combatentes ligados ao presidente sírio, Bashar al-Assad, foram mortos depois que a coalizão liderada pelos Estados Unidos, apoiando as forças locais, repeliram um grande ataque, aparentemente coordenado, no início desta quinta-feira, 8, informou um funcionário dos EUA.

+ Autoridades curdas pedem à Rússia que freie ofensiva turca na Síria

O ataque contra um quartel das Forças Democráticas Sírias (FDS), aliadas de Washington no conflito sírio, ocorreu oito quilômetros ao leste do rio Eufrates, que divide as zonas controladas por al-Assad com apoio da Rússia e a zona sob controle dos aliados dos EUA, principalmente as milícias curdas.

Segundo os Estados Unidos, as forças partidárias de al-Assad cruzaram o Eufrates e iniciaram um ataque com artilharia, que foi respondido com ataques aéreos. "Em defesa da coalizão e de suas forças aliadas, a coalizão efetuou ataques contras as forças atacantes para repelir o ato de agressão contra os aliados", disse um comunicado da coalizão internacional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Rebeldes sírios derrubam caça russo e matam o piloto

O alto número de mortes demonstrou o tamanho do ataque, que incluiu, segundo o oficial americano, cerca de 500 forças da oposição, apoiadas por artilharia, tanques e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Nenhuma tropa americana foi morta ou ferida no incidente, disseram autoridades.

Ainda assim, alguns soldados dos EUA foram incorporados às FDS, cuja sede na província de Deir al-Zor da Síria tinha sido alvo do ataque. Um combatente da FDS foi ferido no incidente, disse a fonte, que falou à Reuters sob anonimato.

+ Ofensiva turca na Síria faz 15 mil refugiados curdos

"Nós suspeitamos que as forças sírias pró-regime estavam tentando conquistar o terreno que a FDS libertou de Daesh em setembro de 2017", disse o funcionário. As forças estavam "provavelmente procurando conquistar campos petrolíferos em Khusham, que haviam sido uma importante fonte de receita para a Daesh de 2014 a 2017", afirmou.

Os EUA não ofereceram detalhes sobre as forças que atacaram. O exército sírio é apoiado por milícias iranianas e forças russas, que poderiam ter ajudado no ataque, segundo indicaram oficiais americanos à CNN. /Reuters e EFE