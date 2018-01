Mais de 100 mil homenageiam mortos de escola alemã Durante uma cerimônia em memória dos 16 estudantes mortos a tiros em uma escola da cidade de Erfurt, o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, apelou hoje a parentes, professores e à mídia para que combatam a violência no seio da sociedade. Mais de 100.000 pessoas enfrentaram a chuva para participar da cerimônia, realizada do lado de fora da Catedral de Nossa Senhora em Erfurt. "Estamos inconsoláveis. Não pensávamos que algo assim pudesse acontecer aqui", disse o presidente alemão, Johannes Rau, que também participou do ato. "Temos que nos respeitar e que cuidar uns dos outros. Temos que nos defender contra a brutalização de nossa sociedade". Ex-professores e ex-estudantes da escola também estavam presentes à cerimônia, ocorrida uma semana depois que Robert Steinhaeuser, um estudante de 19 anos que havia sido expulso desta escola, atirou e matou 13 professores, dois estudantes e um policial no Colégio Johann Gutenberg, antes de se suicidar. Os participantes, que usavam predominantemente roupas pretas, depositaram flores e coroas de flores nas escadarias da catedral. Milhares de estudantes do Estado da Turíngia, onde Erfurt está localizada, receberam passagens gratuitas de trem para comparecer à cerimônia, que começou exatamente às 11h05 (horário local), o momento exato em que a polícia recebeu uma ligação de um funcionário da escola informando sobre tragédia.