Mais de 100 mortos em acidente de avião em Milão Um avião da Scandnavian Airlines System colidiu hoje com um edifício do aeroporto Linate, em Milão, matando mais de 100 pessoas. Aparentemente, o acidente ocorreu depois que um Cessna cortou o caminho do avião da SAS durante a decolagem. Segundo informações da agência de notícias Ansa, o incêndio que começou após a colisão provocou a morte de mais de 100 pessoas. A direção da empresa escandinava confirmou o acidente da sede a SAS em Estocolmo. A porta-voz da empresa, Mimmi Hildebrandt disse que a aeronave, que fazia o vôo 686, decolaria às 7h35 com destino a Copenhague.