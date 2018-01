Mais de 100 objetos do programa espacial dos EUA sumiram Mais de 100 objetos do programa espacial dos Estados Unidos desapareceram de Centro Espacial e da Cosmosfera de Kansas, de acordo com uma auditoria feita após alguns itens começarem a aparecer em coleções privadas. O FBI está investigando as perdas, descobertas há cerca de oito semanas, segundo revelou o porta-voz da agência em Kansas City, no Missouri. Os objetos desaparecidos incluem capacetes espaciais, luvas e outros equipamentos dos astronautas, junto com uma mistura de pequenos equipamentos e hardware. O museu tem cerca de 12.000 objetos espaciais registrados. Vários dos itens desaparecidos foram emprestados ao centro pela Nasa, segundo presidente do museu, Jeff Ollenburger. Ele disse que apenas poucas pessoas no Cosmosfera tem acesso a chaves e códigos de acesso dos depósitos. Ollenburger negou-se a dizer se as investigações levaram a algum suspeito, mas garantiu que os funcionários do museu não estão envolvidos. O museu é um repositório de importantes objetos do programa espacial americano e afiliado do Smithsonian Institution, do qual tem peças emprestadas no acervo. Mas essas não desapareceram.