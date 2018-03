Mais de 100 pessoas desaparecem em naufrágio na Indonésia Mais de cem de pessoas permanecem desaparecidas e podem ter morrido no naufrágio de um barco de passageiros em águas da ilha de Rote, no leste da Indonésia, informou nesta terça-feira a agência de notícias Detikcom. "As primeiras informações indicam que pode haver 110 pessoas mortas", disse o governador de Nusa Tenggara Oriental, Pieter Talo. O acidente ocorreu na segunda-feira. Equipes de resgate foram deslocadas à área para buscar sobreviventes. O governador acrescentou que ainda não se sabe a causa do naufrágio, mas fatores como o tempo ruim e o excesso de passageiros a bordo da embarcação podem estar na origem da tragédia. Os acidentes marítimos são muito freqüentes na Indonésia, um vasto arquipélago de mais de 13 mil ilhas.