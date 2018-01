Mais de 1.100 imigrantes chegam aos portos da Itália

ROMA - Um total de 1.151 imigrantes chegarão nesta terça-feira, 29, a vários portos italianos após terem sido resgatados nas últimas horas no Mediterrâneo por embarcações da Marinha e Guarda Costeira da Itália.

No começo da manhã chegava a Pozzallo, na ilha da Sicília, uma patrulha italiana com 450 pessoas a bordo, segundo informou a organização Save The Children, que ampara os imigrantes.

Segundo um comunicado da guarda costeira italiana, que coordena desde Roma as operações de resgate, foram recuperadas ontem no mar 1.151 pessoas que estavam a bordo de 11 barcos e lanchas.

No fim de semana passado, outras 838 pessoas foram socorridas no Mediterrâneo e conduzidas a portos da Itália. /EFE