Mais de 12 mil civis fogem de enclave rebelde sírio em Ghouta Oriental, diz ONG 

BEIRUTE, LÍBANO - Mais de 12 mil civis, incluindo centenas de mulheres e crianças, fugiram nesta quinta-feira, 15, da cidade de Hamuriya e seus arredores, uma das regiões do enclave rebelde de Ghouta Oriental, na Síria, afirmou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Desde o começo do dia, milhares de civis deixam suas casas também em Kfar Batna, Yisrin e Zamalka, todas situadas na parte sul do enclave rebelde, controlada pelo grupo armado Faylaq al-Rahman, e se dirigem para áreas sobre controle das tropas de Bashar Assad, segundo o OSDH.

A ONG disse ainda que os soldados sírios assumiram o controle de Hamuriya. "O regime sírio controla a totalidade desta cidade depois da retirada dos combatentes rebeldes e da fuga da grande maioria dos civis", afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman. Com a vitória, as forças de Assad agora controlam mais de 70% de Ghouta Oriental.

Mais cedo, o Centro de Informação de Guerra do grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do governo sírio, informou pelo aplicativo Telegram que o Exército de Assad garantiu a saída em segurança de mais de 10.000 civis pelo corredor aberto em Hamuriya.

A emissora estatal síria mostrou imagens dos civis fugindo a pé e também em carros e caminhonetes, muitos apenas com a roupa do corpo ou com pequenas malas. Alguns levavam bandeiras siris enquanto outros choravam ao terminar o trajeto.

Ao fundo, mas distante, era possível ouvir o impacto dos projéteis disparados no confronto em Ghouta Oriental, que prosseguiam durante a realização da operação de retirada.

Nos últimos dias, centenas de civis procedentes de áreas controladas por outra facção islamista em Ghouta Oriental foram retirados pelo corredor do campo de refugiados palestinos de Al Wafidín.

Ghouta Oriental é alvo desde 25 de janeiro de uma ofensiva das forças sírias e seus aliados, precedida na semana anterior de uma intensificação dos bombardeios da aviaão síria e russa e da artilharia de Assad. / EFE, AFP e REUTERS