Mais de 12 milhões de americanos já votaram Uma pesquisa da rede ABC News e do jornal "Washington Post", bem como uma estimativa do Early Vote Center, ambas divulgadas ontem, mostraram que mais de 12 milhões de americanos já votaram - cerca de 9% do total de pessoas que deverão votar dia 4. As duas sondagens afirmam que o democrata Barack Obama conseguiu 60% desses votos, enquanto o republicano John McCain obteve 39%. Obama lidera também entre os que pretendem votar antecipadamente, mas ainda não o fizeram (58% a 39%). O democrata também venceria entre os que votarão apenas no dia da eleição (51% a 45%). Embora digam que os números não signifiquem uma vitória certa, analistas utilizam esses dados para medir o grau de entusiasmo dos eleitores dos dois candidatos. As pesquisas nacionais continuam dando vitória para Obama, mas a diferença entre elas ainda é grande - vai de 15 pontos (Instituto Pew) a 3 pontos (Battleground). Para o pesquisador John Zogby, cujo instituto dá vantagem de 4 pontos para Obama, McCain consolidou seu apoio entre os eleitores homens e brancos, mas Obama lidera entre mulheres, independentes, latinos e católicos, grupos considerados cruciais para a vitória. "Falta uma semana e McCain ainda não conseguiu convencer os grupos mais importantes", disse.