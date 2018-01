Mais de 14.000 casais casam-se em Nova Délhi Ao anoitecer desta quinta-feira, a capital da Índia se enchia de cerimônias de casamento, enquanto cerca de 14.000 casais realizavam seus matrimônios num dia tido como de bom agouro pelos hindus. Dezenas de milhares de parentes e convidados dançavam pelas ruas ao som de músicas de filmes populares, enquanto noivos a cavalo dirigiam-se para parques, templos, restaurantes e fazendas. Algumas noivas temiam se atrasar, por conta do tráfego pesado - em parte, causado por outros casamentos. Sacerdotes hindus declararam esta quinta-feira auspiciosa por ser a quarta noite após a lua cheia e um festival de Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Amanhã também será um dia lotado de casamentos, pois se trata do aniversário de bodas do deu Rama. A cerimônia de casamemto hindu pode durar até cinco horas e começa com os noivos trocando grinaldas de flores. Eles depois caminham ao redor de uma fogueira, dando sete voltas, e são declarados marido e mulher. Um grande banquete, música e dança marcam a ocasião. Uma família de classe média costuma gastar mais de US$ 8.000 (R$ 24.000). Os dotes são altos para os pais das noivas.