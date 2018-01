Mais de 15 mortos em atentado suicida em Israel Mais de 15 pessoas morreram e pelo menos 60 ficaram feridas num ataque suicida, a bomba, na noite de hoje, num salão de bilhar na cidade israelense de Rishon Letzion, nas proximidades de Tel Aviv. A explosão ocorreu por volta das 23h03, no momento em que o primeiro-ministro Ariel Sharon se reunia em Washington com o presidente americano, George W. Bush (veja notícia relacionada). Um porta-voz da polícia informou à tevê israelense que pelo menos 15 pessoas haviam morrido no ataque. David Baker, uma autoridade do escritório do primeiro-ministro, denunciou "outro ataque sanguinário contra israelenses". "Está claro que a Autoridade Palestina não desistiu de suas ações terroristas e não desistiu de seu caminho sanguinário", disse Baker. Meir Nitzan, o prefeito de Rishon Letzion, disse que mais de 60 pessoas haviam sido levadas ao hospital. Yeruham Mandola, porta-voz do serviço de ambulância israelense Magen David Adom, relatou que parte do prédio de três andares desabou. "Ainda existem pessoas presas entre os escombros", disse Mandola. Informes iniciais davam conta que o atentado havia ocorrido numa boate ou num salão de festas. Leia o especial