Mais de 18 mil estão soterrados em cidade chinesa, diz agência China disse na terça-feira que 18.645 pessoas estão soterradas nos escombros da cidade de Mianyang, próxima ao condado de Wenchuan, o epicentro do terremoto de segunda-feira. Cerca de 3.629 mortes ali já foram confirmadas. O número de mortos do maior terremoto da China em três décadas saltou para mais de 12 mil, disse uma importante autoridade de análise de desastres na terça-feira. As chuvas atrapalham as equipes de resgate que querem chegar às áreas mais devastadas. (Reportagem de Nick Macfie)