Mais de 2,7 milhões no Sudão do Sul irão necessitar de ajuda alimentar, diz ONU

GENEVA - Mais de 2,7 milhões de pessoas no Sudão do Sul precisarão de ajuda alimentar neste ano se episódios de violência começarem a surgir e a demanda aumentar por alimentos após o referendo de independência, disse a agência de alimentos da ONU nesta quarta-feira, 12.

Veja também: Comparecimento de eleitores no Sudão supera necessário para validar referendo

Esta seria a pior hipótese possível para o já empobrecido sul, cuja população está atualmente votando para decidir se a parte sul do Sudão se separa do norte, tornando-se uma nação independente.

Mas mesmo na situação mais otimista, 1,4 milhões de pessoas do Sudão do Sul precisarão de assistência alimentar emergencial quando a estação seca começar em março, disse Amer Daoudi, representante do Programa Mundial de Alimentos no maior país da África.

Apesar do grande número de auxílios exigidos, a escassez de alimentos no Sul do Sudão diminuiu no ano passado após uma colheita abundante, aumentando a produção de cereais em 30%, disse ele.

"A situação melhorou drasticamente... Devido a uma favorável estação de chuvas", disse Daoudi a jornalistas em uma ligação da capital sudanesa Cartum.

"O Sudão do Sul tem o potencial não apenas de ser auto-suficiente, mas de ser um grande exportador de produção agrícola. Mas não agora", acrescentou.

Daoudi disse que haveria a necessidade de grandes investimentos para melhorar as técnicas de produção, estradas para a distribuição de bens e mercado para assegurar que os fazendeiros possam vender seu produto.

Enquanto isso, o vizinho Darfur permanece um dos maiores focos de fome , com 3,5 milhões de pessoas necessitando assistência alimentar, disse.