Mais de 2 mil feridos em NY; sem dados sobre mortos Os atentados terrorista em Nova York deixaram pelo menos 2.100 feridos, segundo a rede de televisão CNN, citando autoridades locais. Do total de pessoas feridas, 600 já foram levadas a hospitais e as outras foram tratadas em unidades móveis. As autoridades ainda não tem idéia do número de mortos, segundo a rede americana de televisão. Os bombeiros temem que muitas pessoas possam estar presas nos escombros das duas torres do World Trade Center.