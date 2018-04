Mais de 2 mil norte-americanos querem deixar o Egito

A chancelaria dos EUA informou que espera evacuar cerca de 900 cidadãos norte-americanos do Egito hoje e outros 1 mil amanhã, enquanto manifestações contra o governo continuam a tumultuar o país.

Segundo o departamento, os que desejarem pegar os voos do Cairo para o Chipre, Grécia ou Turquia devem se preparar para enfrentar longas esperar no aeroporto e levar comida, água e outros artigos. De acordo com o Departamento de Estado, a maioria dos cidadãos norte-americanos que querem sair do Egito estão no Cairo, mas há outros em cidades como Alexandria, Luxor e Aswan. As informações são da Associated Press.