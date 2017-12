Mais de 20 afegãos morrem em combates dos últimos dias Mais de 20 soldados do Taleban morreram em cinco dias de conflitos no leste do Afeganistão, inclusive oito guerrilheiros estrangeiros. Não há estimativa do número exato de mortos. Segundo o general afegão Mural Ali, 20 corpos foram resgatados somente no distrito de Bermel. Além deles, cerca de 40 guerrilheiros que estavam em dois caminhões foram mortos em ataques aéreos. Ali também informou que quatro soldados da Otan e três soldados afegãos foram feridos. Porta-voz da Força Internacional de Assistência à Segurança da Otan, major Luke Knittig, disse não ter estimativa confiável do número de soldados mortos, mas não quis entrar em discussão em relação aos números divulgados pelo general afegão. O chefe de polícia Abdul Baqi Nuristani disse que foram 25 os afegãos mortos em Bermel nos últimos dias. Bermel é base de tropas afegãs e americanas.