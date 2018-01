Mais de 20% dos eleitores argentinos estão indecisos Os argentinos irão às urnas amanhã para escolher o novo presidente do país, depois da renúncia de Fernando de la Rúa, em dezembro de 2001, em meio à aguda crise social, institucional, política e financeira. O voto é obrigatório e segundo os principais analistas políticos este pleito será decidido somente no segundo turno, em 18 de maio. As eleições estão marcadas pela incerteza devido à paridade entre os candidatos com maiores chances de serem eleitos e à quantidade de votos indecisos. Os indecisos estão divididos em duas categorias: os que realmente ainda não decidiram em quem votarão e os chamados voláteis, aqueles que decidiram por um candidato mas que mudam de opinião ou analisam a possibilidade de votar em outro. Até ontem à noite, oito dos principais analistas políticos consultados pela Agência Estado, estimavam que estas duas categorias de indecisos somam uma porcentagem de 20% do eleitorado, o que torna o quadro eleitoral ainda mais indefinido e crucial para os três candidatos melhor posicionados: Carlos Menem e Néstor Kirchner, de diferentes correntes do tradicional Partido Justicialista, também chamado de peronista, e Ricardo López Murphy, do novo Movimento Federal Recrear. Estes analistas explicaram que existe uma distância de dois a cinco pontos de entre os três candidatos e que o voto dos indecisos pesará no resultado final. Outro aspecto novo na política argentina é que a projeção dos candidatos não supera 25% da intenção dos votos, enquanto que nas eleições passadas, os preferidos obtinham entre 40% a 55% da intenção de votos. Estes analistas estão realizando novas pesquisas neste sábado mas somente poderão ser divulgadas, conforme a Lei Eleitoral, no domingo após o fechamento da votação, às 18 horas. O consultor Artemio López, da Equis, afirma que em suas pesquisas, somente 6% dos eleitores estão indecisos mas que somando o "voto volátil", este número sobe para 25%. Para a consultora Analia Del Franco, da Analogias Research International, os indecisos são 8,2% e 6,6% dos eleitores exercerão o chamado voto negativo (branco ou nulo). Em relação à qual política econômica será implementada no país com a eleição de um dos três primeiros colocados na pesquisa, os argentinos estarão escolhendo entre duas opções. De acordo com o professor de Finanças Internacionais da Universidade de Buenos Aires (UBA), Benjamim Hopenhayn, "a política econômica que aplicariam Carlos Menem e López Múrphy é a continuação do modelo neoliberal que implodiu a Argentina em dezembro de 2001". Já Néstor Kirchner está sendo classificado por ele como um progressista com um lado nacionalista e umas pitadas protecionistas. O analista político Roberto Bacman sinaliza apenas uma diferença entre Menem e Murphy: a ética política um pouco mais presente em Murphy e bastante ausente em Menem. No entanto, se o resultado final deste primeiro turno for entre Menem e Murphy, uma marca os argentinos terão deixado: a tendência do voto de direita.