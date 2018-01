Mais de 20 evangélicos morrem em acidentes na Guatemala Sexta-feira foi um dia trágico para evangélicos na Guatemala. De manhã, uma forte onda arrastou vários religiosos que participavam de uma cerimônia de batismo no porto de Ocos, no Pacífico, fronteira com o México. Horas depois, o mar devolveu quatro corpos, sendo três de crianças. Também ontem, um ônibus transportando 35 evangélicos, que transitava em uma estrada na região oeste do país, despencou de um barranco com cerca de 50 metros, deixando pelo menos 21 pessoas mortas. Testemunhas disseram que o motorista dirigia em excesso de velocidade.