Mais de 20 feridos em ataque com ácido na Inglaterra Mais de 20 pessoas sofreram queimaduras no rosto, mãos e braços num aparente ataque com ácido cometido em um pub de Bristol. Autoridades prenderam uma mulher de 25 anos, também ferida no incidente. Um porta-voz da polícia disse que a ?substância corrosiva? foi jogada sobre 24 pessoas. As vítimas foram tratadas em hospitais e depois liberadas.