Mais de 20 pessoas morrem em atentados em Bagdá Explosões mataram ao menos 21 pessoas no centro de Bagdá nesta quarta-feira, e homens armados atacaram o escritório do governador na segunda maior cidade iraquiana - sinais de insegurança no coração da região xiita do país. Uma bomba explodiu no final da manhã perto a uma multidão de trabalhadores no centro do distrito de Nahda, matando oito e ferindo outras 28 pessoas. Outras duas explosões quase simultâneas de dois carros-bomba no bairro de Bab Al-Charqui, em pleno centro de Bagdá, mataram ao menos 13 pessoas e deixaram mais de 40 feridas. Todas as vítimas são civis e entre elas há vários trabalhadores das fábricas e lojas de produtos de alumínio situadas no local das explosões. A violência persiste na capital apesar do plano de segurança iniciado pelas autoridades iraquianas na semana passada, com a participação de cerca de 60 mil militares e policiais iraquianos e mais de mil de soldados americanos. O representante do Ministério da Saúde iraquiano, Adel Muhsin, afirmou que cerca de 3.500 iraquianos morreram no mês passado em conseqüência da violência sectária ou política em toda a nação. Neste período, somente em Bagdá, cerca de 1.500 pessoas sofreram mortes violentas. Muhsin disse que julho foi o mês com mais mortes desde que o conflito começou, em março de 2003. Para tentar conter o aumento da violência, comandantes norte-americanos estão enviando às pressas aproximadamente 12 mil soldados iraquianos e americanos para Bagdá. Basra Ainda na manhã desta quarta-feira, fontes policiais informaram que membros armados do clã Beni Assad ocuparam a sede do Conselho Municipal depois de enfrentar agentes das forças de segurança nas ruas de Basra. Segundo as fontes, carros blindados britânicos isolaram a área na tentativa de controlar a situação. Segundo o chefe do departamento de emergência de segurança da província de Basra, general Abdel Jeder al Taher, a cidade está sob o controle da polícia e do Exército iraquianos, e acabou com qualquer tipo de presença armada. Taher disse que foi decretado um toque de recolher parcial na cidade e que alguns dos participantes do ataque à sede do Conselho Municipal foram detidos. Uma fonte de segurança, que não quis se identificar, disse que nos enfrentamentos de hoje, que duraram quase duas horas, um policial morreu e quatro agentes da ordem ficaram feridos. Os conflitos começaram depois que supostos insurgentes assassinaram Ghazi Mohammed Al Jau, um dos líderes dos Beni Assad em Basra, na segunda-feira. Mossul Já em Mossul, ocorreram nesta quarta-feira conflitos armados entre a polícia e assaltantes em três vizinhanças da cidade. Ao menos cinco homens armados foram mortos e seis, presos. Os confrontos aconteceram um dia após a explosão de um carro ter matado nove pessoas próximas ao quartel-general da União Patriótica do Curdistão, alvo do atentado suicida.