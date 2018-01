Mais de 20 talibãs morrem em operação dos EUA em Kandahar Mais de vinte supostos talebãs morreram nesta quinta-feira em uma nova operação realizada pela coalizão militar liderada pelos Estados Unidos em Kandahar, uma das províncias mais conflituosas do Afeganistão, informaram fontes oficiais. Nas últimas horas, o Afeganistão viveu os confrontos mais graves ocorridos desde o final de 2001, quando o regime dos talebã foi derrubado. Todos os confrontos ocorreram no sul do país. Segundo informou nesta quinta-feira o comando militar americano, sete supostos terroristas foram mortos na região de Azizi, em Kandahar, e outros 20 talebãs teriam morrido em um ataque aéreo.