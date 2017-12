Mais de 20 terroristas foram mortos em Faluja, dizem EUA Militares americanos acreditam ter matado mais de 20 terroristas estrangeiros durante o bombardeio noturno de terça-feira contra um suposto refúgio do terrorista Abu Musab al-Zarqawi na cidade de Faluja, afirma uma fonte que pediu para não ser identificada. Já Loai Ali Zeidan, médico do Hospital de Faluja, disse que o ataque deixou três mortos e nove feridos. O ataque de terça foi o segundo contra Faluja em quatro dias. ?Em ambas as oportunidades, acreditamos ter atingido um número significativo de auxiliares e soldados de al-Zarqawi?, disse o general Mark Kimmitt. Os ataques também deram cabo de grandes depósitos de munição, segundo o general.