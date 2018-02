Mais de 200 mil civis sírios fogem de Alepo, diz a ONU Os combates prosseguiam nesta segunda-feira entre soldados do exército sírio e os insurgentes em Alepo, maior cidade síria em população com 3 milhões de habitantes. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 200 mil moradores de Alepo deixaram a cidade nos últimos dez dias. A maioria se refugiu em vilarejos próximos, mas uma parte cruza a fronteira com a Turquia. Alepo está a apenas 50 quilômetros da fronteira turca. Moradores relatam que faltam alimentos e gasolina na cidade e que os preços dispararam no mercado negro. Os bombardeios das tropas do governante Bashar Assad continuam.