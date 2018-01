Mais de 200 pescadores seguem desaparecidos no Vietnã As equipes de resgate do serviço de guarda costeira do Vietnã continuam neste Sábado os trabalhos para localizar mais de 200 pescadores que estão desaparecidos desde a passagem pelo país do tufão Chanchu, que matou 25 vietnamitas. "Temo que aumente o número dos mortos, porque ainda há muitos desaparecidos", disse Le Tien Hung, subdiretor do serviço na cidade de Danang. Hung afirmou também que as autoridades locais conseguiram restabelecer contato com um barco pesqueiro. Mas outras embarcações, com 198 tripulantes, permanecem desaparecidas. Mais 27 vietnamitas, da província de Quang Nai, ao sul de Danang, também estão desaparecidos. Outras embarcações, com 68 pessoas, estão encalhadas em Pratas, ao nordeste do Mar da China Meridional.