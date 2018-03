Mais de 22 mil iraquianos fogem da Síria, diz a ONU Pelo menos 22.300 iraquianos que fugiram para a Síria na década passada, por causa da violência sectária no Iraque, voltaram para o país de origem nas últimas semanas, informou o escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) em Bagdá. A ONU disse que se prepara para um aumento no número de refugiados sírios com a escalada do conflito civil. Os iraquianos que voltaram vieram junto a 3.600 sírios que cruzaram a fronteira para o Iraque desde 23 de julho, quando o governo iraquiano abriu sua fronteira oeste para os refugiados da Síria.