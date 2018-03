Mais de 250 mil brasileiros podem votar na eleição Segundo dados da Embaixada da Itália em Brasília, mais de 250 mil brasileiros com cidadania italiana têm direito a voto nas eleições. Os ítalo-brasileiros devem votar por carta até amanhã. Desde 2006, italianos residentes no exterior elegem 12 deputados e 6 senadores. Dois candidatos disputam no Senado a cadeira da América do Sul e ambos prometem lutar para reduzir o tempo de espera para concessão da cidadania - hoje, 550 mil brasileiros aguardam na fila.