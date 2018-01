Mais de 3 mil imigrantes são resgatados em 48 horas no Canal da Sicília

ROMA - Mais de 3 mil imigrantes foram salvos em 24 operações nas últimas 48 horas no Canal da Sicília, a faixa de mar que separa as costas da África e da Itália, confirmaram nesta segunda-feira, 20, fontes da Guarda Costeira, que coordena os resgates nesta região do Mediterrâneo.

Segundo as fontes, a previsão é que este número aumente, já que durante a madrugada e nesta manhã estão sendo realizados outros resgates.

Nas operações do fim de semana participaram tanto unidades da Guarda Costeira italiana, como da missão europeia Eunavformed, além de embarcações de diferentes ONGs.

Somente neste ano foram salvos 15.852 imigrantes, o que representa 67% a mais que no mesmo período de 2016, de acordo com dados do Ministério do Interior da Itália.

O governo italiano calcula que neste ano chegarão ao país 250 mil imigrantes, 70 mil a mais do que no ano anterior. / EFE