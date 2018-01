Mais de 3 milhões de mortos na guerra civil do Congo Pelo menos 85% dos mais de 3 milhões de pessoas mortas durante a guerra civil do Congo (antigo Zaire) pereceram por inanição ou enfermidades facilmente controláveis, informou nesta terça-feira o Comitê Internacional de Resgate (CIR). "Trata-se de uma catástrofe humanitária de proporções terríveis e arrepiantes", disse George Rapp, presidente da organização com base em Nova York. Estudos anteriores do CIR estimavam o número de mortos em 2,2 milhões. Um funcionário das Nações Unidas que trabalha no continente africano explicou que era impossível obter uma cifra precisa de mortos, mas indicou que o número de dois milhões previamente levantado pelo CIR havia sido aceito. O CIR disse que a catástrofe humanitária foi provocada pela migração interna da população e o colapso do sistema de saúde no país. A guerra na República Democrática do Congo começou em agosto de 1998. Em dado momento, seis nações africanas se envolveram no conflito bélico.