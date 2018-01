Mais de 30 morrem em choque de ônibus com trem bengalês Mais de 30 pessoas morreram nesta terça-feira por causa da colisão entre um ônibus e um trem no norte de Bangladesh, informou a imprensa local. Todos os mortos estavam no ônibus, que viajava abarrotado e colidiu com o trem em um cruzamento sobre a via ferroviária na localidade de Akkelpur, no distrito de Jaipurhat, a mais de 200 quilômetros de Daca. Pelo menos outras 30 pessoas ficaram feridas neste acidente, que partiu o ônibus em dois. Aparentemente, o ônibus tinha cruzado a via de forma imprudente, segundo a mídia local. Algumas das vítimas morreram nos hospitais, onde tinham sido internadas em estado crítico.