Mais de 30 mortos em acidente no metrô de Valência Um trem descarrilou nesta segunda-feira no metrô de Valência e a emissora de rádio SER informou que mais de 30 pessoas morreram e 12 ficaram gravemente feridas no episódio. Segundo o porta-voz do governo desta região espanhola, Vicente Rambla, um vagão que cobre o trajeto da linha 1 do metrô descarrilou e tombou ao sair da estação de Jesús, no bairro valenciano de Patraix. Fontes próximas à investigação informaram que o desmoronamento de uma parede lateral do túnel, que caiu sobre o vagão, é a causa mais provável do acidente. O Centro de Coordenação de Emergências informou que um passageiro alertou sobre o acidente por volta das 13h (8h de Brasília) e que imediatamente foram interrompidos os acessos ao tráfego e se estabeleceu um perímetro de segurança para facilitar a tarefa dos serviços de emergência. O acidente ocorreu em meio aos preparativos para a chegada à cidade do Papa Bento XVI, que assistirá nos próximos sábado e domingo ao Encontro Mundial das Famílias, que reunirá 1,5 milhão de peregrinos. O metrô d Valência, a terceira cidade espanhola com cerca de 1 milhão de habitantes, tem quatro linhas com 116 estações conectadas por uma rede de 137,6 quilômetros. Matéria atualizada às 11h00