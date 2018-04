Mais de 30 parentes de Ben Ali são presos Pelo menos 33 membros da família do líder deposto da Tunísia Zine El Abidine Ben Ali foram presos nos últimos dias, informou ontem a TV estatal do país. Imagens veiculadas pela emissora mostraram relógios, joias e cartões de crédito internacionais apreendidos em ações nas casas de parentes do ex-presidente. Na quarta-feira, autoridades abriram uma investigação por suposto desvio de verbas públicas contra o ditador e sua família.