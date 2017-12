Mais de 30 partidos inscritos em Israel; Kadima é favorito Um total de 31 partidos se inscreveu para participar das eleições parlamentares do próximo dia 28 de março em Israel, informa nesta sexta-feira a imprensa local. O prazo de inscrição expirou na noite de quinta-feira. Os candidatos competirão pelas 120 cadeiras do Parlamento, ou Knesset, na 17ª legislatura desde a fundação do Estado de Israel, em 1948. As principais formações são o Partido Kadima do primeiro-ministro interino Ehud Olmert; o Partido Trabalhista do ex-líder sindical Amir Peretz e o Partido direitista Likud, do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A 46 dias das eleições, as sondagens prevêem a vitória do partido Kadima, fundado pelo primeiro-ministro Ariel Sharon. Segundo um perfil divulgado hoje pelo jornal Ha´aretz, entre os 120 deputados da próxima legislatura haveria 20 professores, 14 generais da reserva, 19 advogados, 38 deputados novos, 18 mulheres, 12 legisladores provenientes dos kibutz e outras cooperativas rurais e 9 dos assentamentos israelenses.