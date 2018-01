Mais de 300 pessoas morreram em inundações no Sri Lanka O ministro da Habitação do Sri Lanka disse hoje que pelo menos 300 pessoas morreram na pior inundação em 50 anos no país. Jayalath Jayawardene disse que equipes de resgate foram enviadas aos locais mais remotos do país. ?Peço a comunidade internacional para que nos mande com urgência água potável, material para construção de casas, roupas e medicamentos?, disse Jayalath. Segundo autoridades do país, outras 200 pessoas desapareceram. Pelo menos 60 mil casas foram destruídas ou danificadas, na pequena ilha com 18,6 milhões de habitantes, no extremo sul do Pacífico.