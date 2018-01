Mais de 340 morrem pisoteados durante peregrinação em Meca Milhares de peregrinos muçulmanos, correndo para completar um ritual simbólico de apedrejamento do demônio, no último dia do hajj, tropeçaram na bagagem, provocando um pisoteamento. Um porta-voz do Ministério do Interior, general Mansour al-Turki, diz que o número de mortos chega a 345. A tragédia ocorreu no momento em que dezenas de milhares de peregrinos dirigiam-se a al-Jamarat, um conjunto de três pilares que representa o demônio e que os fiés atingem com pedras, para purificarem-se dos pecados. Um médico do Crescente Vermelho Saudita falou em mais de 1.000. Esse médico foi identificado apenas pelo nome no crachá, Abbasi. Imagens gravadas na cena mostram fileiras de mortos estendidos em macas sobre o pavimento, cobertos com lençóis. Ahmed Mustafa, um peregrino vindo do Egito, diz ter visto cadáveres sendo levados em caminhões de frigorífico.