Mais de 4 mil refugiados morreram no Mar Mediterrâneo nos primeiros sete meses de 2016

GENEBRA - Um total de 4.027 refugiados morreram no Mar Mediterrâneo nos primeiros sete meses deste ano, 35% a mais que no mesmo período de 2015, informou nesta terça-feira, 2, a Organização Internacional de Migrações (OIM).

A taxa de mortalidade por naufrágios e, em menor medida, por casos de violência registrados nas embarcações repletas de pessoas que tentam chegar ao litoral europeu transformou o Mediterrâneo na rota migratória mais letal do mundo.

Três quartos de todas as mortes de imigrantes em nível mundial ocorreram em águas desta região, apontou o porta-voz da OIM, Joel Millman.

O representante da organização informou que somente nos últimos 10 dias 120 corpos apareceram no litoral da Líbia. As mortes devem ter ocorrido "muito perto do litoral", disse Millman.

Quanto às chegadas de refugiados por mar até a Europa, foram reportadas 257.186 entradas neste período, de acordo com dados da OIM. / EFE