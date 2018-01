Mais de 40% dos chineses não falam o mandarim Enquanto no exterior cresce o interesse por estudar o mandarim, na China 40% da população não falam a língua oficial, revelou o Ministério da Educação. Segundo o jornal "China Daily", os dados da última pesquisa nacional, realizada em 2004, mostram que só 53% da população chinesa (1,3 bilhão de habitantes no total) falam o "putonghua", outro nome para a língua oficial, originária do norte do país. O diretor do departamento de popularização do mandarim do Ministério, Yuan Zhongrui, declarou que, apesar dos avanços nos últimos dois anos, hoje em dia "pelo menos 40% dos chineses ainda não falam uma língua padrão". O mandarim começou a ser promovido como "língua franca" num país de enormes diferenças culturais a partir de 1956. Embora a escolarização e a programação de rádio e televisão, sempre em mandarim, favoreçam sua divulgação, ainda hoje ele compete com cerca de 80 idiomas e dialetos no território nacional. "Sem uma língua comum, as pessoas não conseguem se entender. A situação tem se mostrado um obstáculo ao desenvolvimento social e econômico da China", afirmou Yuan. Ele acrescentou que a maioria das pessoas que não dominam o mandarim é composta por "analfabetos" e pessoas com muito pouca instrução.