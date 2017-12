Mais de 40 taleban fogem no sul do Afeganistão As autoridades procuram mais de 40 taleban ? entre eles vários comandantes e o irmão do ex-ministro da Defesa, mulá Ubaidulla ? que fugiram por um túnel que eles mesmos escavaram, numa prisão ao sul do Afeganistão, segundo informou hoje Yosaf Pashtoon, porta-voz do governo de Kandahar. ?É um incidente muito grave?, disse, acrescentando que os fugitivos estão sendo procurados por toda a província, que foi um bastião do extinto regime taleban que governava o país. Dois funcionários do governo, que pediram para não ser identificados, disseram que cinco guardas da prisão também desapareceram e podem ter colaborado para a fuga.