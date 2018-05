Mais de 400 já morreram na Síria, diz grupo de direitos humanos

DAMASCO - Mais de 400 pessoas morreram na Síria nas últimas semanas devido à repressão do governo ante os protestos por reformas que ocorrem no país há pouco mais de um mês, informou um grupo de direitos humanos local nesta terça-feira, 26, à emissora americana CNN.

Veja também:

GUSTAVO CHACRA: Levantes não seguem linha sectária

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Galeria de fotos: Veja imagens dos protestos na região

O Centro de Informação de Direitos Humanos da Síria reportou que ao menos 416 pessoas morreram desde o dia 18 de março em incidentes ligados à violência dos protestos. Apenas três vítimas não puderam ser identificadas. A maioria dos mortos era de civis, mas também havia policiais e militares entre eles.

A Organização das Nações Unidas (ONU) disse ter informações confirmadas de que apenas na última sexta-feira 76 pessoas morreram e afirmou que o número real pode ser bem maior. O dia foi o mais violento no país até agora, onde a população tomou as ruas para protestar contra a linha dura do regime do presidente Bashar al-Assad, no poder há mais de dez anos.

O total de vítimas, porém, não pode ser contabilizado, já que a Síria é um dos países mais estritos do Oriente Médio e exerce um rígido controle sobre a imprensa. Os relatos das testemunhas, porém, informam que as forças de segurança disparam indiscriminadamente contra manifestações pacíficas.

Na imprensa estatal, o governo de Assad chamou os manifestantes de "grupos armados criminosos" e disse que seus soldados e policiais apenas estão trabalhando para detê-los.