Mais de 400 mil indianos enfrentam risco de inundação após deslizamento no Nepal

Mais de 400 mil pessoas no leste da Índia enfrentam o risco de inundações após um deslizamento de terra que matou pelo menos nove pessoas no vizinho Nepal, disse uma autoridade do governo indiano neste domingo, enquanto milhares estavam sendo retirados de suas cidades.

O deslizamento decorrente de fortes chuvas deixou dezenas de pessoas desaparecidas e criou uma barragem de lama bloqueando o rio Sunkoshi, que corre até o estado indiano de Bihar como rio Kosi.

O temor é de que enquanto o Nepal tenta abrir caminho através do deslizamento de terra para limpar a área, isso vá desencadear uma torrente de água pelo densamente populado estado de Bihar.

Cerca de 425 mil pessoas podem ser afetadas pelas inundações e as autoridades já evacuaram 44 mil pelos sete distritos de Bihar, disse Ashok Kumar, autoridade da unidade de gerenciamento de desastres do estado.

"Estamos tirando as pessoas da área onde a água deve chegar", disse Kumar. Ele acrescentou que 117 campos de refugiados foram criados na região até agora.

Em alguns locais as autoridades tiveram que forçar as pessoas a deixar suas casas, disse S.S. Guleria, vice-inspetor geral da Força Nacional de Resposta a Desastres.