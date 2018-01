Mais de 45 milhões de pessoas, incluindo crianças, vivem em escravidão moderna

SYDNEY, AUSTRÁLIA - Aproximadamente 45,8 milhões de pessoas, entre elas milhões de crianças, permanecem sob situação de escravidão moderna na atualidade, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira, 31, por uma fundação australiana.

A escravidão moderna, que é vinculada a tráfico humano, trabalho forçado, servidão por dívidas, exploração sexual comercial e casamento servil ou forçado, afeta todos os 167 países que o estudo cobre, afirmou em comunicado a Fundação Walk Free, que realizou a pesquisa.

Entre as pessoas que vivem em estado de privação de liberdade, 58% se encontram na Índia (18,35 milhões de indivíduos), na China (3,39 milhões), Paquistão (2,13 milhões), Bangladesh (1,53 milhões) e Uzbequistão (1,23 milhões).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O relatório, no entanto, destaca os avanços que a Índia está adotando para resistir a esse problema.

A organização, que apresentou o Índice Mundial de Escravidão 2016, detectou que desde o estudo anterior, feito há dois anos, houve um aumento de 10 milhões de pessoas consideradas escravos modernos, o que representa um crescimento de 28%.

A Coreia do Norte, com 1,1 milhão de escravos modernos estimados, lidera o índice em relação à população total do país, com 4,3% de seus moradores sob regime de escravidão.

Segundo o estudo, os governos que lideram a luta contra a escravidão humana são Holanda, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suécia, Austrália, Portugal, Croácia, Espanha, Bélgica e Noruega.

O australiano Andrew Forrest, magnata do setor de mineração, presidente e fundador da Walk Free, pediu aos governos das 10 principais economias do mundo que implementem leis e destinem fundos para combater a escravidão moderna. /EFE