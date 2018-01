Mais de 5 mil indonésios se manifestam contra ataques israelenses Mais de cinco mil indonésios muçulmanos se reuniram em Jacarta para protestar contra os ataques militares israelenses no Líbano e na Faixa de Gaza, informou a agência oficial de notícias Antara. Os manifestantes, entre eles mulheres com seus filhos, erguiam cartazes com frases como "Recupere a Palestina!" e "Liberte a Palestina e o Líbano da arrogância de Israel!" Segundo os organizadores, a manifestação tem como objetivo demonstrar solidariedade com os dois povos afetados pelos recentes ataques do Estado judeu, além de reunir fundos para os palestinos. A maioria dos manifestantes, que carregava bandeiras palestinas e libanesas, era simpatizante do Partido de Justiça Próspera, que nas últimas eleições legislativas obteve 45 das 550 cadeiras do Parlamento indonésio. A Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, defende a criação de um Estado palestino e não tem relações diplomáticas com Israel. O governo de Jacarta condenou os ataques militares feitos por Israel contra a Faixa de Gaza e o Líbano e pediu a retomada das conversas de paz do Oriente Médio. A última crise no Oriente Médio começou na quarta-feira passada, quando o grupo xiita libanês Hezbollah matou oito soldados israelenses e seqüestrou dois.