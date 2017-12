Mais de 50 meninas morrem em ataque no Sri Lanka Mais de 50 meninas morreram e pelo menos 60 ficaram feridas em um bombardeio realizado nesta segunda-feira pelas Forças Aéreas do Sri Lanka sobre uma escola no distrito de Mullaitivu, no norte do país, afirma a guerrilha Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). O ataque aconteceu na região de Paranthan, que foi bombardeada esta manhã pelas Forças Aéreas do país, causando a morte das estudantes que recebiam treinamento em assistência médica primária em uma escola nesta zona. Segundo o LTTE, o bombardeio aéreo começou por volta das 7h (22h30 de domingo em Brasília).