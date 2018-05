Mais de 50 morrem em combates no sul das Filipinas Mais de 50 pessoas, incluindo pelo menos 25 soldados filipinos, foram mortas em intensos combates entre rebeldes muçulmanos e tropas do governo na remota ilha de Jolo, informaram autoridades militares na sexta-feira (horário local). Os combates, concentrados na cidade de Maimbung, começaram no início da quinta-feira, quando rebeldes mataram nove soldados e feriram outros dois em uma emboscada. Um dos soldados feridos na ocasião morreu mais tarde. Tropas de reforço foram chamadas às pressas para o local e os soldados começaram a perseguir os rebeldes. Em um tiroteio também ocorrido na quinta-feira, pelo menos 10 soldados morreram, segundo o Major Eugene Batara, porta-voz na cidade de Zamboanga, quartel-general de um comando militar. As batalhas estenderam-se pela noite e pelo menos mais cinco soldados foram mortos, disseram outras autoridades militares. Elas acrescentaram que pelo menos 27 rebeldes foram mortos e outros 10 feridos. Um garoto morreu em meio ao fogo cruzado. A ilha tropical de Jolo, reduto de militantes islâmicos no país majoritariamente católico, tem presenciado uma escalada na violência desde que as forças do governo começaram a recolher armas não-licenciadas dos civis. (Por Manny Mogato)