Mais de 60 pessoas mortas em acidente na Uganda Mais de 60 pessoas - entre elas, 10 turistas - morreram nesta quinta-feira em Uganda em uma colisão entre um caminhão-tanque de combustível e um ônibus de passageiros. Todos os passageiros do ônibus morreram no acidente, ocorrido às 3h da madrugada, perto de Rutoto, cerca de 290 km a oeste da capital, Kampala, disse o porta-voz da polícia Asuman Mugenyi. O policial não soube dizer exatamente quantas pessoas se encontravam no ônibus. Segundo Mugenyi, os breques do caminhão-tanque falharam quando o veículo descia uma ladeira. O caminhão continuou ganhando velocidade por pelo menos um quilômetro até o motorista perder o controle da direção numa curva fechada e colidir com o ônibus. Os dez turistas estrangeiros iam de Kampala em direção ao Parque Nacional Rainha Elizabeth, cerca de 360 km a oeste da capital, disse Mugenyi, que não soube informar a nacionalidade dos turistas. A polícia está investigando o acidente, ocorrido em uma distante e montanhosa região do país.