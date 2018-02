Mais de 600 iraquianos já morreram em Faluja Mais de 600 iraquianos morreram na semana passada em Faluja desde que os marines americanos iniciaram o cerco contra os insurgentes sunitas, disse o chefe do hospital central da cidade neste domingo. A estatística sobre as mortes foi levantada a partir dos números fornecidos pelas quatro principais clínicas nos arredores e pelo Hospital Geral de Faluja, que contaram os corpos, disse o diretor Rafie al-Issawi. A partir das baixas da segunda-feira passada, quando começou a ofensiva americana na região, os corpos foram enterrados em dois campos de futebol da cidade, num dos quais um repórter da Associated Press pôde ver fileiras seguidas de sepulturas improvisadas. Além disso, segundo al-Issawi, há informações de que muitos estão enterrando seus mortos em suas casas, sem trazê-los às clínicas. Interrogado sobre as baixas entre os iraquianos, o tenente-coronel Brennan Byrne, da Marinha dos EUA, disse estimar que 95% desses mortos eram combatentes, e que os fuzileiros navais "são treinados para serem precisos em seu poder de fogo... e são muito bons no que fazem".