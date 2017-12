Mais de 7 mil mortos em terremoto O terremoto que abalou o subcontinente indiano nesta sexta-feira, já deixou mais de 7.400 pessoas mortas, segundo informações do governo local. Os sobreviventes esperam ajuda, alimentos e refúgio enquanto equipes de resgate persistem com as buscas nos escombros de concreto. São precisos mais de 30 mil abrigos para os sobreviventes, que ficaram desamparados por conta do tremor, que chegou a balançar por cerca de dois minutos prédios e residências de Gujarat, local mais atingido pelo acidente natural. O terremoto de 7,9 graus na escala Richter afetou o estado de Gujarat, no oeste do país, nas proximidades da fronteira com o Paquistão, e foi sentido também na capital Nova Délhi, a dois mil quilômetros dali, no Nepal e em Bangladesh. O tremor atingiu a Índia às 8h50 (horário local) desta sexta-feira, 1h20 de Brasília. Este foi o terremoto mais forte, que atingiu a Índia em mais de meio século, sacudindo o subcontinente, quando muitos celebravam o 51º Dia da República, que comemora a adoção da constituição indiana.