Mais de 70 pessoas desaparecem em naufrágio no Ganges

Pelo menos 70 pessoas estão desaparecidas desde a noite de segunda-feira, 7, quando a embarcação em que estavam naufragou no rio Ganges, na altura do estado de Bihar, no nordeste da Índia, onde as chuvas torrenciais elevaram o nível das águas, informou a agência indiana Ians. Cerca de 12 pessoas conseguiram nadar até a margem do rio. Os outros passageiros foram arrastados pelas águas. Até o momento os aldeões só encontraram quatro corpos, segundo a Ians. O barco transportava cerca de 100 pessoas. Ele ficou fora de controle e virou por causa dos fortes ventos e da correnteza, segundo o juiz do distrito de Samastipur. Numa primeira avaliação, ele havia calculado 50 desaparecidos. O governo de Bihar disse que iniciou uma operação de resgate. Mas as famílias dos desaparecidos e os aldeões negam que as autoridades tenham tomado qualquer medida. "A administração local não fez nada para encontrar os desaparecidos. Tememos que tenham morrido mais pessoas por causa da apatia do governo", desabafou Shambhu Nath, irmão de uma das vítimas. "Eles estão mentindo. Não há nenhuma operação de resgate nem busca dos desaparecidos", denunciou um ativista de uma ONG local, Raju Singh, citado pela Ians.