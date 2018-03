Mais de 70 simpatizantes da oposição são presos no Zimbábue

Mais de 70 simpatizantes do Movimento de Mudança Democrática (MDC), principal partido da oposição do Zimbábue, foram presos nos últimos dias, segundo publicou nesta segunda-feira, 2, o jornal governamental The Herald. Segundo a publicação, as prisões vêm ocorrendo desde sexta passada, quando as casas de seis simpatizantes do Zenu-PF, atualmente no poder, foram incendiadas no distrito de Buhera, no sudoeste do país. Na sexta, vários oficiais, acompanhados pelo segundo comissário-geral, Levy Sibanda, visitaram o lugar dos ataques. "Até agora, mais de 70 suspeitos foram presos em conexão com os casos e estão sob custódia policial", disse Sibanda. "Estamos resolvendo o problema para assegurar que as pessoas vivam em paz", concluiu. O jornal governamental disse que cinco das seis vítimas que ficaram 'gravemente feridas' já tiveram alta. Por outro lado, o MDC disse que pelo menos 50 de seus seguidores foram assassinados, cinco pessoas foram feridas e 25 mil foram desalojados como resultado dos ataques sistemáticos sofridos por membros de seu partido. A violência no Zimbábue atinge todo o país, em especial as zonas rurais, desde que foram anunciados os resultados das eleições gerais de 29 de março, as primeiras em 28 anos, com as quais o partido Zanu-PF deixou de ser majoritário no Parlamento. O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 27 de junho, pois nenhum partido conseguiu os 50% mais um, necessários para se declarar o vencedor.